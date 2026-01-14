Dalen avgjorde med tre mål i tredje perioden

Dalen-seger med 6–1 mot Nyköping

Hampus Sandahl avgjorde för Dalen

Femte raka nederlaget för Nyköping

I två perioder hängde hemmalaget Nyköping hyggligt med i matchen mot Dalen. Men Dalen öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 1–6 (0–1, 1–2, 0–3) i matchen i hockeyettan södra.

Borås nästa för Dalen

Oskar Cederqvist gjorde 1–0 till Dalen efter bara 2.55 assisterad av David Rosander och Hampus Sandahl.

Dalen gjorde 0–2 genom Hampus Sandahl efter 8.11 i andra perioden.

Nyköping reducerade dock till 1–2 genom Albin Stark efter 12.46 av perioden.

Dalen utökade ledningen igen genom Victor Westh efter 17.58.

Dalen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Jesper Thörnberg, David Rosander och Max Forsell.

Jesper Thörnberg och Hampus Sandahl gjorde båda ett mål och två assist för Dalen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Dalen med 7–1.

Söndag 18 januari 16.00 spelar Nyköping hemma mot Kungälv. Dalen möter Borås hemma i Smedjehov fredag 16 januari 19.00.

Nyköping–Dalen 1–6 (0–1, 1–2, 0–3)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (2.55) Oskar Cederqvist (David Rosander, Hampus Sandahl).

Andra perioden: 0–2 (28.11) Hampus Sandahl (David Rosander, Jesper Thörnberg), 1–2 (32.46) Albin Stark (Ivan Kolsmyr, Wille Laine), 1–3 (37.58) Victor Westh (Liam Persson, Oskar Cederqvist).

Tredje perioden: 1–4 (43.25) Jesper Thörnberg (Nils Juntorp, William Romfors), 1–5 (46.02) David Rosander (Hampus Sandahl, Jesper Thörnberg), 1–6 (57.40) Max Forsell (Oskar Cederqvist, Liam Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 0-0-5

Dalen: 2-2-1

Nästa match:

Nyköping: Kungälvs IK, hemma, 18 januari 16.00

Dalen: Borås HC, hemma, 16 januari 19.00