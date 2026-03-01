Dahlbäck Larsson och Ekberg klev fram borta mot HV 71

Djurgården vann med 2–1 mot HV 71

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Egon Ekberg avgjorde för Djurgården

Djurgården vann en målmässigt på bortaplan mot HV 71 i U18 Nationell södra herr på söndagen. 1–2 (0–1, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Segern var Djurgårdens fjärde på de senaste fem matcherna.

SSK U18 nästa för Djurgården

Emil Dahlbäck Larsson gjorde 1–0 till Djurgården efter åtta minuter efter pass från Dorian Eklund Aspe.

Efter 10.28 i andra perioden nätade Egon Ekberg på pass av Alexander Engman och Oliver Sundberg och gjorde 0–2.

Efter 2.04 i tredje perioden reducerade HV 71 till 1–2 genom Emil Strålberg på pass av Fabian Merkle Rohdin och Martinus Schioldan. Mer än så blev det dock inte för HV 71.

Med fyra omgångar kvar är HV 71 på sjunde plats i tabellen medan Djurgården är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Djurgården med 6–3.

Lördag 7 mars 12.00 spelar HV 71 borta mot Frölunda. Djurgården möter SSK U18 hemma på Hovet torsdag 5 mars 19.00.

HV 71–Djurgården 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (8.44) Emil Dahlbäck Larsson (Dorian Eklund Aspe).

Andra perioden: 0–2 (30.28) Egon Ekberg (Alexander Engman, Oliver Sundberg).

Tredje perioden: 1–2 (42.04) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Martinus Schioldan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Frölunda, borta, 7 mars 12.00

Djurgården: Södertälje SK, hemma, 5 mars 19.00