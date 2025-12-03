Cuylle och Gavrikov matchvinnare för NY Rangers mot Dallas

NY Rangers-seger med 3–2 efter förlängning

NY Rangers fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vladislav Gavrikov matchvinnare för NY Rangers

Först kvitterade Will Cuylle i slutminuterna och sen avgjorde Vladislav Gavrikov i förlängningen. Segerresultatet blev därmed 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) för NY Rangers mot Dallas i NHL.

Segern var NY Rangers fjärde på de senaste fem matcherna.

NY Rangers–Dallas – mål för mål

Carson Soucy gjorde 1–0 till NY Rangers efter 6.50 efter förarbete från Noah Laba och Conor Sheary.

Dallas kvitterade till 1–1 efter 9.02 genom Kyle Capobianco.

Andra perioden blev mållös.

9.28 in i tredje perioden satte Mikko Rantanen pucken på pass av Wyatt Johnston och gav laget ledningen.

17.47 in i perioden fick Will Cuylle utdelning och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.09 till NY Rangers också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Vladislav Gavrikov.

Det här var NY Rangers sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dallas sjätte uddamålsförlust.

Den 11 april möts lagen återigen, då i American Airlines Center.

I nästa omgång har NY Rangers Ottawa borta i Canadian Tire Centre, fredag 5 december 01.00. Dallas spelar borta mot New Jersey torsdag 4 december 01.00.

NY Rangers–Dallas 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (6.50) Carson Soucy (Noah Laba, Conor Sheary), 1–1 (9.02) Kyle Capobianco.

Tredje perioden: 1–2 (49.28) Mikko Rantanen (Wyatt Johnston), 2–2 (57.47) Will Cuylle.

Förlängning: 3–2 (61.09) Vladislav Gavrikov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 4-0-1

Dallas: 4-1-0

Nästa match:

NY Rangers: Ottawa Senators, borta, 5 december

Dallas: New Jersey Devils, borta, 4 december