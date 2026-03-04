Monahan och Coyle bakom Columbus vändning mot Nashville

Seger för Columbus med 3–2 mot Nashville

Columbus åttonde seger på de senaste tio matcherna

Charlie Coyle matchvinnare för Columbus

Inför sista perioden var Nashville i ledningen med 2–1 i Nationwide Arena. Men i tredje perioden kvitterade Sean Monahan och sen avgjorde Charlie Coyle för Columbus. Till slut blev det 3–2 i matchen i NHL.

Segern var Columbus åttonde på de senaste tio matcherna.

Columbus–Nashville – mål för mål

Columbus tog ledningen efter 14 minuter genom Adam Fantilli efter förarbete av Kirill Martjenko och Mason Marchment. 1–1 kom efter 19.32 genom Filip Forsberg på pass av Steven Stamkos och Luke Evangelista.

Nashville gjorde också 1–2 efter 14.39 i andra perioden när Ryan O’Reilly fick träff.

Redan efter 1.52 i tredje perioden kvitterade Columbus genom Sean Monahan med assist av Sean Monahan. 6.07 in i tredje perioden nätade Columbus Charlie Coyle på pass av Damon Severson och Denton Mateychuk och avgjorde matchen.

När lagen senast möttes vann Nashville med 2–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 6 mars. Då möter Columbus Florida i Nationwide Arena 01.00. Nashville tar sig an Boston hemma 02.00.

Columbus–Nashville 3–2 (1–1, 0–1, 2–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (14.23) Adam Fantilli (Kirill Martjenko, Mason Marchment), 1–1 (19.32) Filip Forsberg (Steven Stamkos, Luke Evangelista).

Andra perioden: 1–2 (34.39) Ryan O’Reilly.

Tredje perioden: 2–2 (41.52) Sean Monahan (Sean Monahan), 3–2 (46.07) Charlie Coyle (Damon Severson, Denton Mateychuk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-1-1

Nashville: 1-1-3

Nästa match:

Columbus: Florida Panthers, hemma, 6 mars 01.00

Nashville: Boston Bruins, hemma, 6 mars 02.00