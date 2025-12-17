Connor McDavid het när Edmonton besegrade Pittsburgh

Seger för Edmonton med 6–4 mot Pittsburgh

Edmontons Connor McDavid tvåmålsskytt

Vasili Podkolzin avgjorde för Edmonton

Bortalaget Edmonton tog hem de två poängen efter seger mot Pittsburgh i NHL. 4–6 (1–2, 1–2, 2–2) slutade matchen på onsdagen.

I och med detta har Pittsburgh sex förluster i rad.

Connor McDavid med två mål för Edmonton

Edmonton startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Zach Hyman och Connor McDavid innan Pittsburgh svarade och gjorde 2–1 genom Thomas Novak.

Edmonton gjorde 1–3 genom Matthew Savoie efter 4.35 i andra perioden.

Pittsburgh reducerade dock till 2–3 genom Erik Karlsson efter 6.24 av perioden.

Efter 9.36 gjorde Edmonton 2–4 genom Evan Bouchard.

Edmonton startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 2–5-ledning. Men Pittsburgh svarade och gjorde 3–5.

Därefter var det dock Edmonton som avgjorde. Laget gjorde 3–6 med två minuter kvar att spela genom Connor McDavid. Pittsburgh hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–6.

Den 23 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Rogers Place.

På fredag 19 december 01.00 spelar Pittsburgh borta mot Ottawa och Edmonton borta mot Boston.

Pittsburgh–Edmonton 4–6 (1–2, 1–2, 2–2)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 0–1 (11.38) Zach Hyman, 0–2 (11.52) Connor McDavid, 1–2 (19.15) Thomas Novak.

Andra perioden: 1–3 (24.35) Matthew Savoie, 2–3 (26.24) Erik Karlsson, 2–4 (29.36) Evan Bouchard.

Tredje perioden: 2–5 (46.47) Vasili Podkolzin, 3–5 (56.51) Bryan Rust, 3–6 (58.41) Connor McDavid, 4–6 (59.46) Danton Heinen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 0-3-2

Edmonton: 3-1-1

Nästa match:

Pittsburgh: Ottawa Senators, borta, 19 december 01.00

Edmonton: Boston Bruins, borta, 19 december 01.00