Connor McDavid det stora utropstecknet när Edmonton slog San Jose

Edmonton vann med 5–2 mot San Jose

Edmonton besegrade San Jose borta i NHL med 5–2 (2–1, 3–1, 0–0). Men snackisen var Connor McDavid – som gjorde ett hattrick för Edmonton.

San Jose tog ledningen i början av första perioden genom Macklin Celebrini.

Därefter fixade Edmontons Connor McDavid och Vasilij Podkolzin att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 3.33 i andra perioden slog Jack Roslovic till framspelad av Connor McDavid och gjorde 1–3. San Joses Kiefer Sherwood gjorde 2–3 efter 4.37 på pass av Alexander Wennberg. Edmontons Connor McDavid gjorde 2–4 efter 5.53 på pass av Evan Bouchard och Mattias Ekholm. Connor McDavid gjorde dessutom 2–5 efter 14.13 framspelad av Jack Roslovic.

Tredje perioden blev mållös och Edmonton höll i sin 5–2-ledning och vann.

Connor McDavid gjorde tre mål för Edmonton och två assist.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Edmonton Oilers har tagit två segrar före den här matchen. San Jose Sharks vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har San Jose Anaheim Ducks borta i Honda Center, fredag 10 april 04.00. Edmonton spelar borta mot Los Angeles lördag 11 april 22.00.

San Jose–Edmonton 2–5 (1–2, 1–3, 0–0)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (4.27) Macklin Celebrini (Dmitrij Orlov, Will Smith), 1–1 (6.18) Connor McDavid (Evan Bouchard, Vasilij Podkolzin), 1–2 (18.38) Vasilij Podkolzin (Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid).

Andra perioden: 1–3 (23.33) Jack Roslovic (Connor McDavid), 2–3 (24.37) Kiefer Sherwood (Alexander Wennberg), 2–4 (25.53) Connor McDavid (Evan Bouchard, Mattias Ekholm), 2–5 (34.13) Connor McDavid (Jack Roslovic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

Edmonton: 3-1-1

