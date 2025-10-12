Connor Brown i målform när New Jersey vann mot Tampa Bay

New Jersey segrade – 5–3 mot Tampa Bay

Connor Brown gjorde två mål för New Jersey

Jesper Bratt matchvinnare för New Jersey

Bortalaget New Jersey tog hem de två poängen efter seger mot Tampa Bay i NHL. 3–5 (0–3, 2–0, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Det här var första segern för New Jersey, efter förlust med 3–6 mot Carolina i premiären.

Connor Brown med två mål för New Jersey

New Jersey stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.18 i mitten av perioden. Tampa Bay reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Yanni Gourde och Ryan Mcdonagh i andra perioden. New Jersey gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–3 till 2–5, målen av Jesper Bratt och Connor Brown, vilket avgjorde matchen.

Tampa Bay reducerade dock till 3–5 genom Darren Raddysh när bara fyra minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Tampa Bay tar sig an Boston i nästa match borta måndag 13 oktober 19.00. New Jersey möter Columbus borta tisdag 14 oktober 01.00.

Tampa Bay–New Jersey 3–5 (0–3, 2–0, 1–2)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 0–1 (8.30) Timo Meier (Dawson Mercer, Nico Hischier), 0–2 (10.17) Connor Brown (Arseny Gritsyuk, Luke Hughes), 0–3 (13.48) Nico Hischier (Timo Meier, Luke Hughes).

Andra perioden: 1–3 (27.31) Yanni Gourde (Brayden Point, Max Crozier), 2–3 (37.23) Ryan Mcdonagh (Brandon Hagel, Max Crozier).

Tredje perioden: 2–4 (44.48) Jesper Bratt, 2–5 (46.29) Connor Brown (Arseny Gritsyuk, Simon Nemec), 3–5 (56.17) Darren Raddysh (Oliver Bjorkstrand, Gage Goncalves).

Nästa match:

Tampa Bay: Boston Bruins, borta, 13 oktober

New Jersey: Columbus Blue Jackets, borta, 14 oktober