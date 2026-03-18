Columbus vann på hemmaplan mot Carolina

Columbus segrade – 5–1 mot Carolina

Charlie Coyle avgjorde för Columbus

Andra raka segern för Columbus

Columbus segrade hemma i Nationwide Arena mot Carolina i NHL. 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på onsdagen.

Columbus–Carolina – mål för mål

Columbus tog ledningen efter fem minuters spel genom Mason Marchment på pass av Charlie Coyle och Adam Fantilli. Laget gjorde 2–0 när Charlie Coyle fick träff assisterad av Adam Fantilli och Zach Werenski efter 19.05.

Carolina reducerade dock till 2–1 genom Andrej Svetjnikov efter 14.05 av perioden.

Columbus gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Danton Heinen och Denton Mateychuk.

7.38 in i tredje perioden slog Mathieu Olivier till framspelad av Charlie Coyle och Cole Sillinger och ökade ledningen.

Columbus Charlie Coyle stod för ett mål och tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina med 4–1.

Carolina möter Pittsburgh hemma i Lenovo Center samma tid.

Columbus–Carolina 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (5.25) Mason Marchment (Charlie Coyle, Adam Fantilli), 2–0 (19.05) Charlie Coyle (Adam Fantilli, Zach Werenski).

Andra perioden: 2–1 (34.05) Andrej Svetjnikov (Nikolaj Ehlers, Alexander Nikisjin), 3–1 (37.29) Danton Heinen (Charlie Coyle, Cole Sillinger), 4–1 (38.03) Denton Mateychuk (Sean Monahan).

Tredje perioden: 5–1 (47.38) Mathieu Olivier (Charlie Coyle, Cole Sillinger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-2-0

Carolina: 2-0-3

