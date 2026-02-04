Columbus vann efter avgörande i tredje perioden mot New Jersey

Seger för Columbus med 3–0 mot New Jersey

Columbus nionde seger på de senaste tio matcherna

Mathieu Olivier gjorde två mål för Columbus

Det blev seger för Columbus borta mot New Jersey i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Columbus drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 0–3 (0–0, 0–0, 0–3).

Därmed har Columbus vunnit sex matcher i rad i NHL.

Dante Fabbro blev matchvinnare

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Columbus stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 0–3. Columbus tog därmed en klar seger.

New Jersey har en vinst och fyra förluster och 9–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här var fjärde mötet mellan New Jersey och Columbus den här säsongen. New Jersey Devils har tagit två segrar före den här matchen. Columbus Blue Jackets vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter New Jersey NY Islanders hemma på fredag 6 februari 01.00. Columbus möter Chicago torsdag 5 februari 01.00 hemma.

New Jersey–Columbus 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)

NHL, Prudential Center

Tredje perioden: 0–1 (45.24) Dante Fabbro (Dmitrij Voronkov, Kent Johnson), 0–2 (52.05) Mathieu Olivier (Cole Sillinger, Boone Jenner), 0–3 (56.00) Mathieu Olivier (Charlie Coyle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 1-0-4

Columbus: 5-0-0

Nästa match:

New Jersey: New York Islanders, hemma, 6 februari 01.00

Columbus: Chicago Blackhawks, hemma, 5 februari 01.00