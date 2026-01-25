Columbus tog hem segern mot Tampa Bay på hemmaplan

Columbus segrade – 8–5 mot Tampa Bay

Columbus sjätte seger på de senaste sju matcherna

Columbus Mason Marchment tremålsskytt

Columbus tog hem segern på hemmaplan mot Tampa Bay i NHL. 8–5 (4–2, 2–2, 2–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Columbus sjätte på de senaste sju matcherna.

Charlie Coyle bakom Columbus seger

Columbus spelade bäst i första perioden som laget vann med 4–2.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 6–4.

Efter 14.55 i tredje perioden ökade Columbus på till 7–4 genom Sean Monahan.

Jake Guentzel reducerade dock för Tampa Bay med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Columbus kunde dock avgöra till 8–5 med 25 sekunder kvar av matchen genom Mason Marchment.

Tampa Bays Nikita Kutjerov stod för fyra poäng, varav ett mål, Anthony Cirelli gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Jake Guentzel gjorde två mål och ett assist. Mason Marchment gjorde tre mål och totalt fyra poäng för Columbus, Adam Fantilli gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Charlie Coyle gjorde ett mål och totalt tre poäng.

När lagen möttes senast vann Columbus med 3–2.

Columbus möter Los Angeles i nästa match hemma tisdag 27 januari 01.00. Tampa Bay möter samma dag Utah Mammoth hemma.

Columbus–Tampa Bay 8–5 (4–2, 2–2, 2–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (5.47) Cole Sillinger (Charlie Coyle), 1–1 (7.48) Jake Guentzel (Simon Lundmark, Jonas Johansson), 2–1 (8.37) Mason Marchment (Erik Gudbranson), 2–2 (10.01) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Jake Guentzel), 3–2 (18.33) Adam Fantilli (Kirill Martjenko, Mason Marchment), 4–2 (19.47) Dmitrij Voronkov (Danton Heinen, Yegor Zamula).

Andra perioden: 4–3 (23.29) Nikita Kutjerov (Brandon Hagel, Anthony Cirelli), 4–4 (24.58) Anthony Cirelli (Nikita Kutjerov, Brandon Hagel), 5–4 (29.05) Mason Marchment (Zach Werenski, Charlie Coyle), 6–4 (38.57) Charlie Coyle (Adam Fantilli, Zach Werenski).

Tredje perioden: 7–4 (54.55) Sean Monahan, 7–5 (58.54) Jake Guentzel (Nikita Kutjerov, Anthony Cirelli), 8–5 (59.35) Mason Marchment (Adam Fantilli, Kirill Martjenko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 4-0-1

Tampa Bay: 3-1-1

Nästa match:

Columbus: Los Angeles Kings, hemma, 27 januari 01.00

Tampa Bay: Utah Mammoth, hemma, 27 januari 01.00