Columbus tog hem segern mot Tampa Bay – Conor Garland matchvinnare

Columbus besegrade Tampa Bay borta i onsdagens match i NHL. 2–5 (1–0, 1–3, 0–2) slutade matchen.

Gage Goncalves gav Tampa Bay ledningen efter 13.38 med assist av Victor Hedman och Nikita Kutjerov.

Columbus gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3 inom bara 5.45.

Tampa Bay reducerade dock till 2–3 genom JJ Moser med 3.37 kvar att spela av perioden.

4.00 in i tredje perioden fick Conor Garland utdelning på nytt på pass av Sean Monahan och Zach Werenski och ökade ledningen. Efter 15.25 nätade Dante Fabbro framspelad av Elvis Merzlikins och ökade ledningen för Columbus.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Columbus Blue Jackets vunnit.

Columbus möter Florida borta samma tid.

Tampa Bay–Columbus 2–5 (1–0, 1–3, 0–2)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 1–0 (13.38) Gage Goncalves (Victor Hedman, Nikita Kutjerov).

Andra perioden: 1–1 (25.57) Ivan Provorov (Denton Mateychuk, Charlie Coyle), 1–2 (26.27) Conor Garland (Kent Johnson, Sean Monahan), 1–3 (31.42) Kirill Martjenko (Adam Fantilli, Zach Werenski), 2–3 (36.23) JJ Moser (Anthony Cirelli).

Tredje perioden: 2–4 (44.00) Conor Garland (Sean Monahan, Zach Werenski), 2–5 (55.25) Dante Fabbro (Elvis Merzlikins).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 1-0-4

Columbus: 3-2-0

Nästa match: