Columbus starkast – avgjorde i förlängningen mot Buffalo

Columbus vann med 4–3 efter förlängning

Columbus fjärde seger på de senaste fem matcherna

Columbus Miles Wood tvåmålsskytt

Det blev en riktigt tajt match när Buffalo tog emot Columbus i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Miles Wood som stod för det avgörande målet.

Segern var Columbus fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Miles Wood tvåmålsskytt för Columbus

Columbus tog ledningen efter sex minuter genom Jegor Tjinachov. Därefter fixade Buffalos Ryan Mcleod och Josh Doan att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Columbus kvitterade till 2–2 genom Zach Werenski i andra perioden. Efter 2.37 i tredje perioden gjorde Buffalo 3–2 genom Joshua Dunne.

Columbus gjorde 3–3 genom Miles Wood efter 13.55 av perioden. Matchvinnare för bortalaget Columbus 2.53 in i förlängningen blev Miles Wood med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Buffalos andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Columbus tredje uddamålsseger.

För Buffalo gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Columbus är på sjätte plats.

Columbus möter Toronto hemma i Nationwide Arena torsdag 30 oktober 00.30.

Buffalo–Columbus 3–4 (0–1, 2–1, 1–1, 0–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (6.07) Jegor Tjinachov.

Andra perioden: 1–1 (31.43) Josh Doan (Alex Tuch, Conor Timmins), 2–1 (34.14) Ryan Mcleod (Bowen Byram, Alex Tuch), 2–2 (39.46) Zach Werenski (Kirill Martjenko, Sean Monahan).

Tredje perioden: 3–2 (42.37) Joshua Dunne (Beck Malenstyn, Mattias Samuelsson), 3–3 (53.55) Miles Wood.

Förlängning: 3–4 (62.53) Miles Wood.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 2-2-1

Columbus: 4-0-1

Nästa match:

Buffalo: Boston Bruins, borta, 31 oktober

Columbus: Toronto Maple Leafs, hemma, 30 oktober