Columbus segrare hemma mot Edmonton – Mathieu Olivier matchvinnare

Columbus segrade – 5–4 mot Edmonton

Columbus Mathieu Olivier tvåmålsskytt

Andra raka segern för Columbus

Columbus besegrade Edmonton på hemmaplan i fredagens match i NHL. 5–4 (1–0, 3–2, 1–2) slutade matchen.

Mathieu Olivier tvåmålsskytt för Columbus

Mathieu Olivier gjorde 1–0 till Columbus efter 15 minuter. Columbus inledde andra perioden med att göra 2–0 genom Charlie Coyle innan Edmonton svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Leon Draisaitl för framspelad av Evan Bouchard efter 9.49.

I slutminuterna var det dock Columbus som tog greppet. Denton Mateychuk gjorde 3–2 efter 10.19, innan Adam Fantilli satte 4–2 efter 18.20. Efter 7.30 i tredje perioden ökade Columbus på till 5–2 på nytt genom Mathieu Olivier.

Vasilij Podkolzin och Leon Draisaitl reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte Edmonton.

Det här var Columbus sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Edmontons sjunde uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Edmonton Oilers med 5–4 efter att matchen gått till förlängning .

Nästa motstånd för Columbus är NY Rangers. Edmonton tar sig an Carolina borta. Båda matcherna spelas söndag 16 november 01.00.

Columbus–Edmonton 5–4 (1–0, 3–2, 1–2)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (15.36) Mathieu Olivier.

Andra perioden: 2–0 (20.44) Charlie Coyle, 2–1 (28.09) Matt Savoie, 2–2 (29.49) Leon Draisaitl (Evan Bouchard), 3–2 (30.19) Denton Mateychuk, 4–2 (38.20) Adam Fantilli.

Tredje perioden: 5–2 (47.30) Mathieu Olivier (Charlie Coyle), 5–3 (47.57) Vasilij Podkolzin, 5–4 (51.27) Leon Draisaitl (Evan Bouchard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 2-1-2

Edmonton: 2-1-2

Nästa match:

Columbus: New York Rangers, hemma, 16 november

Edmonton: Carolina Hurricanes, borta, 16 november