Columbus avgjorde i straffläggningen borta mot Pittsburgh

Columbus vann med 4–3 efter straffar

Columbus fjärde seger på de senaste fem matcherna

Charlie Coyle matchvinnare för Columbus

Det blev en riktigt tajt match när Pittsburgh tog emot Columbus i NHL. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (2–1, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1). Det avgörande straffmålet stod Charlie Coyle för.

I och med detta har Columbus fyra raka segrar i NHL.

Pittsburgh–Columbus – mål för mål

Columbus tog ledningen i början av första perioden genom Zach Aston-Reese.

Rickard Rakell och Connor Clifton låg sen bakom vändningen till 2–1 för Pittsburgh.

Efter 7.32 i andra perioden slog Kirill Martjenko till och kvitterade för Columbus. Danton Heinen gjorde dessutom 2–3 efter 17.38 framspelad av Erik Gudbranson och Yegor Zamula.

Sidney Crosby stod för målet när Pittsburgh kvitterade till 3–3 med 1.01 kvar att spela framspelad av Kris Letang och Jevgenij Malkin.

Columbus vann straffläggningen efter att Charlie Coyle satt den avgörande straffen.

Det här var fjärde mötet mellan Pittsburgh och Columbus den här säsongen. Pittsburgh Penguins har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Columbus Blue Jackets vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Pittsburgh är Seattle. Lagen möts måndag 19 januari 23.00 i Climate Pledge Arena. Columbus tar sig an Ottawa hemma onsdag 21 januari 01.00.

Pittsburgh–Columbus 3–4 (2–1, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 0–1 (2.42) Zach Aston-Reese (Zach Werenski, Brendan Gaunce), 1–1 (9.59) Connor Clifton (Jevgenij Malkin, Thomas Novak), 2–1 (17.52) Rickard Rakell (Sidney Crosby).

Andra perioden: 2–2 (27.32) Kirill Martjenko, 2–3 (37.38) Danton Heinen (Erik Gudbranson, Yegor Zamula).

Tredje perioden: 3–3 (58.59) Sidney Crosby (Kris Letang, Jevgenij Malkin).

Straffar: 3–4 (65.00) Charlie Coyle.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 1-2-2

Columbus: 4-0-1

Nästa match:

Pittsburgh: Seattle Kraken, borta, 19 januari 23.00

Columbus: Ottawa Senators, hemma, 21 januari 01.00