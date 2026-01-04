Colorado vann toppmötet mot Carolina

Colorado-seger med 5–3 mot Carolina

Colorados tionde seger på de senaste tio matcherna

Colorados Brock Nelson tvåmålsskytt

Colorado besegrade Carolina borta i den seriefinalen med 5–3 (0–1, 1–2, 4–0) i NHL på söndagen.

Därmed har Colorado vunnit tio matcher i rad i NHL.

Brock Nelson gjorde två mål för Colorado

Sebastian Aho gav Carolina ledningen efter 18.09 på passning från Eric Robinson.

Colorado kvitterade till 1–1 genom Gabriel Landeskog i början av andra perioden i andra perioden.

Carolina gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Nikolaj Ehlers och Andrej Svetjnikov.

Colorado vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 3–1 till 3–5 i tredje perioden. MacKinnons 3–5-mål kom med 18 sekunder kvar av matchen.

Colorados Nathan MacKinnon stod för fyra poäng, varav ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina med 5–4 efter avgörande på straffar.

Carolina tar sig an New Jersey i nästa match borta måndag 5 januari 01.00. Colorado möter Florida borta söndag 4 januari 23.00.

Carolina–Colorado 3–5 (1–0, 2–1, 0–4)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (18.09) Sebastian Aho (Eric Robinson).

Andra perioden: 1–1 (21.47) Gabriel Landeskog (Nathan MacKinnon, Martin Necas), 2–1 (24.47) Nikolaj Ehlers (Taylor Hall, Logan Stankoven), 3–1 (27.50) Andrej Svetjnikov (Sebastian Aho, K’Andre Miller).

Tredje perioden: 3–2 (41.09) Brock Nelson (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 3–3 (41.42) Jack Drury (Ross Colton), 3–4 (47.30) Brock Nelson (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 3–5 (59.42) Nathan MacKinnon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-0-3

Colorado: 5-0-0

Nästa match:

Carolina: New Jersey Devils, borta, 5 januari 01.00

Colorado: Florida Panthers, borta, 4 januari 23.00