Colorado vann toppmötet med Vegas

Colorado-seger med 6–5 efter straffar

Colorados nionde seger på de senaste tio matcherna

Sjunde raka segern för Colorado

Det var två topplag som möttes i NHL under söndagen när Vegas tog emot serieledande Colorado. Colorado vann matchen med 6–5 efter straffar.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Colorado.

I och med detta har Colorado hela sju raka segrar i NHL.

Los Angeles nästa för Colorado

Säsongens första möte lagen emellan vann Colorado med 4–2.

Tisdag 30 december spelar Vegas hemma mot Minnesota 04.00 och Colorado mot Los Angeles hemma 03.00 i Ball Arena.