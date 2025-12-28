Colorado vann toppmötet med Vegas
Följ HockeySverige på
Google news
- Colorado-seger med 6–5 efter straffar
- Colorados nionde seger på de senaste tio matcherna
- Sjunde raka segern för Colorado
Det var två topplag som möttes i NHL under söndagen när Vegas tog emot serieledande Colorado. Colorado vann matchen med 6–5 efter straffar.
Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Colorado.
I och med detta har Colorado hela sju raka segrar i NHL.
Los Angeles nästa för Colorado
Säsongens första möte lagen emellan vann Colorado med 4–2.
Tisdag 30 december spelar Vegas hemma mot Minnesota 04.00 och Colorado mot Los Angeles hemma 03.00 i Ball Arena.
Den här artikeln handlar om: