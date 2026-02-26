Colorado vann mot Utah Mammoth

Colorado vann med 4–2 mot Utah Mammoth

Brock Nelson matchvinnare för Colorado

Andra raka segern för Colorado

Colorado segrade på bortaplan i Delta Center mot Utah Mammoth i NHL. 2–4 (0–0, 2–4, 0–0) slutade matchen på torsdagen.

Utah Mammoth–Colorado – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Colorado dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–4.

Tredje perioden blev även den mållös och Colorado höll i sin 4–2-ledning och vann.

Utah Mammoth har två vinster och tre förluster och 18–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Colorado har tre vinster och två förluster och 16–13 i målskillnad.

Utah Mammoth stannar därmed på fjärde plats i Central division och Colorado toppar fortfarande tabellen i Central division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Colorado Avalanche har tagit två segrar före den här matchen. Utah Mammoth vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Utah Mammoth Minnesota hemma på lördag 28 februari 03.00. Colorado möter Minnesota fredag 27 februari 03.00 hemma.

Utah Mammoth–Colorado 2–4 (0–0, 2–4, 0–0)

NHL, Delta Center

Andra perioden: 0–1 (23.26) Parker Kelly (Brent Burns, Josh Manson), 0–2 (29.13) Victor Olofsson (Sam Malinski, Parker Kelly), 1–2 (30.49) Dylan Guenther (Michail Sergatjov, Clayton Keller), 1–3 (32.20) Brock Nelson (Gabriel Landeskog, Martin Necas), 2–3 (33.20) Dylan Guenther (Jack McBain, Logan Cooley), 2–4 (37.17) Martin Necas (Cale Makar, Valerij Nitjusjkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-0-3

Colorado: 3-0-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Minnesota Wild, hemma, 28 februari 03.00

Colorado: Minnesota Wild, hemma, 27 februari 03.00