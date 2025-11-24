Colorado vann mot Chicago efter mål av Cale Makar

Colorado vann med matchens enda mål på bortaplan mot Chicago i NHL. Målet gjorde Cale Makar, i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

I och med detta har Colorado hela nio raka segrar i NHL.

Chicago–Colorado – mål för mål

Chicago har två vinster och tre förluster och 13–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Chicagos åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Colorados fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Chicago ligger kvar på sjätte plats i Central division och Colorado på första plats.

Torsdag 27 november spelar Chicago hemma mot Minnesota 02.30 och Colorado mot San Jose hemma 03.00 i Ball Arena.

Chicago–Colorado 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

NHL, United Center

Andra perioden: 0–1 (38.17) Cale Makar (Tristen Nielsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-0-3

Colorado: 5-0-0

Nästa match:

Chicago: Minnesota Wild, hemma, 27 november

Colorado: San Jose Sharks, hemma, 27 november