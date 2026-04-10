Colorado vann mot Calgary i NHL

Colorado-seger med 3–1 mot Calgary

Martin Necas matchvinnare för Colorado

Andra raka segern för Colorado

Colorado segrade mot Calgary hemma i Ball Arena i NHL. 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) slutade matchen på fredagen.

Colorado–Calgary – mål för mål

Colorado tog ledningen efter 18 minuter genom Gabriel Landeskog efter förarbete från Nathan MacKinnon och Martin Necas.

Efter 15.01 i andra perioden slog Martin Necas till på pass av Nathan MacKinnon och Brent Burns och gjorde 2–0.

17.08 in i tredje perioden satte Tyson Gross pucken framspelad av Matvei Gridin och Matt Coronato och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Calgary. Nathan MacKinnon stod för målet när Colorado punkterade matchen med ett 3–1-mål med 55 sekunder kvar att spela efter pass från Martin Necas. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Nathan MacKinnon och Martin Necas gjorde ett mål och två assist var för Colorado.

Säsongens första möte lagen emellan vann Colorado med 9–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 april. Då möter Colorado Vegas i Ball Arena 02.00. Calgary tar sig an Seattle borta 01.00.

Colorado–Calgary 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (18.44) Gabriel Landeskog (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Andra perioden: 2–0 (35.01) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Brent Burns).

Tredje perioden: 2–1 (57.08) Tyson Gross (Matvei Gridin, Matt Coronato), 3–1 (59.05) Nathan MacKinnon (Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-0-2

Calgary: 1-1-3

Nästa match:

Colorado: Vegas Golden Knights, hemma, 12 april 02.00

Calgary: Seattle Kraken, borta, 12 april 01.00