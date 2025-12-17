Colorado fortsätter segersviten mot Seattle

Seger för Colorado med 5–3 mot Seattle

Colorados femte seger på de senaste sex matcherna

Nathan MacKinnon med två mål för Colorado

Seattle är lite av ett drömmotstånd för Colorado. På onsdagen vann Colorado på nytt – den här gången borta i Climate Pledge Arena. Matchen i NHL slutade hela 5–3 (1–0, 1–3, 3–0). Det var Colorados femte raka seger mot Seattle.

Segern var Colorados femte på de senaste sex matcherna.

Brock Nelson gjorde avgörande målet

Artturi Lehkonen gav Colorado ledningen efter tolv minuters spel.

Jordan Eberle och Shane Wright såg till att Seattle vände till ledning med 2–1.

Colorado kvitterade till 2–2 genom Samuel Girard i andra perioden.

Efter 19.24 gjorde Seattle 3–2 genom Chandler Stephenson.

Colorado vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5 i tredje perioden. MacKinnons 3–5-mål kom med 24 sekunder kvar av matchen.

Det här betyder att Seattle ligger kvar på sjunde plats i Pacific division och Colorado på första plats.

I nästa omgång har Seattle Calgary borta i Scotiabank Saddledome, fredag 19 december 03.00. Colorado spelar hemma mot Winnipeg lördag 20 december 03.00.

Seattle–Colorado 3–5 (0–1, 3–1, 0–3)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (12.19) Artturi Lehkonen.

Andra perioden: 1–1 (23.03) Shane Wright, 2–1 (25.48) Jordan Eberle, 2–2 (33.29) Samuel Girard, 3–2 (39.24) Chandler Stephenson.

Tredje perioden: 3–3 (42.40) Nathan MacKinnon, 3–4 (48.25) Brock Nelson, 3–5 (59.36) Nathan MacKinnon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 1-0-4

Colorado: 4-1-0

Nästa match:

Seattle: Calgary Flames, borta, 19 december 03.00

Colorado: Winnipeg Jets, hemma, 20 december 03.00