Colorado förlänger segersviten mot NY Rangers

Colorado vann med 3–2 efter förlängning

Colorados åttonde seger på de senaste tio matcherna

Nathan MacKinnon gjorde två mål för Colorado

Colorado har haft det lätt mot NY Rangers i NHL. Och på lördagen vann Colorado på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0) efter förlängning borta i Madison Square Garden. Det var Colorados fjärde raka seger mot NY Rangers.

Nathan MacKinnon slog till 2.47 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Segern var Colorados åttonde på de senaste tio matcherna.

Nathan MacKinnon gjorde två mål för Colorado

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

7.10 in i andra perioden spräckte Colorado nollan genom Parker Kelly på pass av Sam Malinski och Martin Necas.

NY Rangers kvitterade till 1–1 genom Conor Sheary i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 15.36 i tredje perioden gjorde Colorado 1–2 genom Nathan MacKinnon.

NY Rangers kvitterade till 2–2 genom Artemi Panarin med 38 sekunder kvar av perioden.

Stor matchhjälte för Colorado 2.47 in i förlängningen blev Nathan MacKinnon med det avgörande förlängningsmålet.

Colorados Martin Necas hade tre assists.

Det här var NY Rangers sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Colorados femte uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Colorado Avalanche med 6–3.

NY Rangers tar sig an Vegas i nästa match hemma måndag 8 december 01.00. Colorado möter Philadelphia borta söndag 7 december 19.00.

NY Rangers–Colorado 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Andra perioden: 0–1 (27.10) Parker Kelly (Sam Malinski, Martin Necas).

Tredje perioden: 1–1 (44.23) Conor Sheary, 1–2 (55.36) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Josh Manson), 2–2 (59.22) Artemi Panarin (Mika Zibanejad, Alexis Lafreniere).

Förlängning: 2–3 (62.47) Nathan MacKinnon (Cale Makar, Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-1-1

Colorado: 3-1-1

Nästa match:

NY Rangers: Vegas Golden Knights, hemma, 8 december

Colorado: Philadelphia Flyers, borta, 7 december