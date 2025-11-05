Colorado bröt Tampa Bays fina segersvit

Colorado segrade – 3–2 mot Tampa Bay

Colorados Victor Olofsson tvåmålsskytt

Ross Colton avgjorde för Colorado

Efter fem raka segrar i NHL så tog Tampa Bays vinstsvit slut borta mot Colorado. Matchen på onsdagen i Ball Arena slutade 3–2 (1–1, 2–0, 0–1).

Victor Olofsson med två mål för Colorado

Första perioden var jämn. Tampa Bay inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Nikita Kutjerov efter 1.37, men Colorado kvitterade genom Victor Olofsson efter 13.51. I andra perioden var det Colorado som var vassast och gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål tidigt i perioden av Victor Olofsson och Ross Colton. Tampa Bay reducerade till 3–2 redan efter efter 3.33 i tredje perioden genom Brayden Point assisterad av Charle-Edouard D’Astous och Victor Hedman. Mer än så blev det dock inte för Tampa Bay.

Det här var Colorados andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tampa Bays sjätte uddamålsförlust.

Den 7 januari möts lagen återigen, då i Amalie Arena.

I nästa omgång har Colorado Edmonton borta i Rogers Place, söndag 9 november 04.00. Tampa Bay spelar borta mot Vegas fredag 7 november 04.00.

Colorado–Tampa Bay 3–2 (1–1, 2–0, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (1.37) Nikita Kutjerov, 1–1 (13.51) Victor Olofsson (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Andra perioden: 2–1 (24.11) Victor Olofsson (Jack Drury, Gabriel Landeskog), 3–1 (25.18) Ross Colton (Sam Malinski, Brock Nelson).

Tredje perioden: 3–2 (43.33) Brayden Point (Charle-Edouard D’Astous, Victor Hedman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-2-0

Tampa Bay: 4-0-1

Nästa match:

Colorado: Edmonton Oilers, borta, 9 november

Tampa Bay: Vegas Golden Knights, borta, 7 november