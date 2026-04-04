Colorado avgjorde i tredje perioden i segern mot Dallas

Colorado vann med 2–0 mot Dallas

Martin Necas matchvinnare för Colorado

Colorado höll nollan

En jämn match mellan hemmalaget Dallas och gästande Colorado avgjordes först i tredje perioden. Då drog Colorado ifrån och vann matchen i NHL med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0).

Colorado höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Colorado, som nu har fem raka segrar.

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Martin Necas gav Colorado ledningen först efter 10.39 i tredje perioden efter förarbete från Artturi Lehkonen och Devon Toews. Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 58 sekunder kvar att spela genom Nathan MacKinnon efter pass från Martin Necas och Josh Manson. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Dallas har två vinster och tre förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Colorado har tre vinster och två förluster och 22–16 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Dallas Stars har tagit två segrar före den här matchen. Colorado Avalanche vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Onsdag 8 april 02.00 spelar Dallas hemma mot Calgary. Colorado möter St Louis hemma i Ball Arena måndag 6 april 03.30.

Dallas–Colorado 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

NHL, American Airlines Center

Tredje perioden: 0–1 (50.39) Martin Necas (Artturi Lehkonen, Devon Toews), 0–2 (59.02) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Josh Manson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 2-1-2

Colorado: 3-0-2

Nästa match:

Dallas: Calgary Flames, hemma, 8 april 02.00

Colorado: St Louis Blues, hemma, 6 april 03.30