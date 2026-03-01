Clemensnäs vinnare mot Ö-vik Hockey J20 i playoff 2 till U20 region norr herr
- Seger för Clemensnäs med 1–1 totalt
- Emil Eklund avgjorde för Ö-vik Hockey J20
- Andra raka segern för Ö-vik Hockey J20
Clemensnäs vann mot Ö-vik Hockey J20 i playoff 2 till U20 region norr herr. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på söndagen. Matchen slutade 1–0 till Ö-vik Hockey J20, vilket betyder att Clemensnäs står som segrare med totala resultatet 1–1.
Emil Eklund blev matchhjälte 6.28 in i första halvleken med sitt avgörande 1–0-mål.
I lagens första möte under dagen vann Ö-vik Hockey J20 med 1–0.
Ö-vik Hockey J20–Clemensnäs – mål för mål
Ö-vik Hockey J20–Clemensnäs 1–0 (1–0)
Playoff 2 till U20 region norr herr
Första perioden: 1–0 (6.28) Emil Eklund (Alfons Eriksson, Sigge Forslund).
