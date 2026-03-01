Clemensnäs vinnare mot Ö-vik Hockey J20 i playoff 2 till U20 region norr herr

Seger för Clemensnäs med 1–1 totalt

Emil Eklund avgjorde för Ö-vik Hockey J20

Andra raka segern för Ö-vik Hockey J20

Clemensnäs vann mot Ö-vik Hockey J20 i playoff 2 till U20 region norr herr. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på söndagen. Matchen slutade 1–0 till Ö-vik Hockey J20, vilket betyder att Clemensnäs står som segrare med totala resultatet 1–1.

Emil Eklund blev matchhjälte 6.28 in i första halvleken med sitt avgörande 1–0-mål.

I lagens första möte under dagen vann Ö-vik Hockey J20 med 1–0.

Ö-vik Hockey J20–Clemensnäs – mål för mål

Ö-vik Hockey J20–Clemensnäs 1–0 (1–0)

Playoff 2 till U20 region norr herr

Första perioden: 1–0 (6.28) Emil Eklund (Alfons Eriksson, Sigge Forslund).