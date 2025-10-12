Clemensnäs vände underläge till seger

Clemensnäs segrade – 3–1 mot Sollentuna

Vilmer Holm matchvinnare för Clemensnäs

Tredje raka förlusten för Sollentuna

Clemensnäs hade problem och låg under med 0–1 efter två perioder i matchen i hockeyettan norra mot Sollentuna i Kopparhallen. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 3–1 för hemmalaget Clemensnäs.

Norrtälje nästa för Clemensnäs

Första perioden blev mållös. Oliver Kempainen gjorde 1–0 till Sollentuna 19.39 in i andra perioden framspelad av Lukas Paulsson och Lucas Eriksson. Clemensnäs gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Clemensnäs mål gjordes av Johan Fahlgren, Leo Fransson och Vilmer Holm. 2–1-målet kom med bara 3.7 kvar att spela genom Vilmer Holm. Och med drygt en minuter kvar att spela kom också 3–1 genom Johan Fahlgren.

Söndag 19 oktober 16.00 spelar Clemensnäs hemma mot Norrtälje. Sollentuna möter Kiruna hemma lördag 18 oktober 17.00.

Clemensnäs–Sollentuna 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Andra perioden: 0–1 (39.39) Oliver Kempainen (Lukas Paulsson, Lucas Eriksson).

Tredje perioden: 1–1 (44.10) Leo Fransson, 2–1 (56.53) Vilmer Holm, 3–1 (58.54) Johan Fahlgren (Liam Lindström, Oliver Lindgren).

Nästa match:

Clemensnäs: Norrtälje IK, hemma, 19 oktober

Sollentuna: Kiruna IF, hemma, 18 oktober