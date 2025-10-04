Clemensnäs vände underläge till seger

Seger för Clemensnäs med 5–2 mot Kiruna

Kian Morén tvåmålsskytt för Clemensnäs

William Boström avgjorde för Clemensnäs

Clemensnäs hade problem och låg under med 1–2 efter två perioder i matchen i U20 region norr A herr mot Kiruna i Kopparhallen. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 5–2 för hemmalaget Clemensnäs.

Kian Morén gjorde två mål för Clemensnäs

Scott Paulsson gjorde 1–0 till Kiruna efter bara 2.42 assisterad av Vilmer Hagström och Wilgot Älvero. Kiruna utökade ledningen genom Tage Carlsten efter 8.31 i andra perioden.

Clemensnäs reducerade dock till 1–2 genom William Törmä efter 19.07 av perioden. Clemensnäs gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 5–2. Moréns 5–2-mål kom med drygt tre minuter kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

William Boström gjorde ett mål för Clemensnäs och spelade dessutom fram till två mål.

Clemensnäs ligger på första plats i tabellen efter matchen medan Kiruna ligger sist, på åttonde plats.

Lagen möts igen 15 november i Lombiahallen.

I nästa omgång har Clemensnäs Lejon borta i Skellefteå Kraft Arena, tisdag 7 oktober 19.00. Kiruna spelar borta mot Lejon söndag 5 oktober 15.00.

Clemensnäs–Kiruna 5–2 (0–1, 1–1, 4–0)

U20 region norr A herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (2.42) Scott Paulsson (Vilmer Hagström, Wilgot Älvero).

Andra perioden: 0–2 (28.31) Tage Carlsten (Vilmer Hagström, Scott Paulsson), 1–2 (39.07) William Törmä (Elmer Grenholm, William Boström).

Tredje perioden: 2–2 (41.30) Ville Renling (Elmer Grenholm, William Boström), 3–2 (46.41) William Boström (Liam Hedman, Hugo Bystedt), 4–2 (50.43) Kian Morén (Oscar Fältén), 5–2 (56.42) Kian Morén (Oscar Fältén, Joakim Cedergren).

Nästa match:

Clemensnäs: SK Lejon, borta, 7 oktober

Kiruna: SK Lejon, borta, 5 oktober