Clemensnäs segrade i toppmötet mot Boden

Seger för Clemensnäs med 8–3 mot Boden

Clemensnäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gustav Oja tvåmålsskytt för Clemensnäs

Det var toppmatch i U20 region norr A herr under måndagen när Clemensnäs tog emot andraplacerade Boden. Clemensnäs vann matchen med 8–3 (1–1, 3–0, 4–2).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Clemensnäs ligger kvar på tredje plats i tabellen och Boden på andra plats.

Segern var Clemensnäs fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Ville Renling bakom Clemensnäs avgörande

Alexander Backman gav Clemensnäs ledningen efter sex minuter på pass av Ruben Wikström-Öhman.

Efter 9.55 kvitterade Boden genom Froste Öhman med assist av Enzo Barsk och Hugo Östberg.

I andra perioden var det Clemensnäs som spelade bäst och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Hugo Bystedt, Gustav Oja och Ville Renling.

Clemensnäs övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.48 genom Casper Wahlberg och gick upp till 7–1 innan Boden kom tillbaka och reducerade till 7–3.

Innan matchen var över hade Clemensnäs gjort hela 8–3.

Gustav Oja gjorde två mål för Clemensnäs och ett målgivande pass.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bodens HF med 5–4.

Clemensnäs tar sig an Brooklyn i nästa match borta torsdag 27 november 19.30. Boden möter Brooklyn hemma söndag 30 november 13.00.

Clemensnäs–Boden 8–3 (1–1, 3–0, 4–2)

U20 region norr A herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (6.21) Alexander Backman (Ruben Wikström-Öhman), 1–1 (9.55) Froste Öhman (Enzo Barsk, Hugo Östberg).

Andra perioden: 2–1 (30.27) Hugo Bystedt (Oscar Fältén, Elmer Grenholm), 3–1 (37.08) Gustav Oja (William Boström), 4–1 (37.41) Ville Renling (Ville Sjöstedt).

Tredje perioden: 5–1 (47.48) Casper Wahlberg (Ruben Wikström-Öhman, Alexander Backman), 6–1 (48.08) Viktor Manberg (Gustav Oja), 7–1 (49.19) Oskar Öhrvall (Alex Albertsson-Söderlund, Ville Sjöstedt), 7–2 (57.04) Froste Öhman (Edvin Ek, Kasper Johansson), 7–3 (58.14) Arvid Renberg (Victor Holmqvist), 8–3 (58.33) Gustav Oja.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 4-0-1

Boden: 3-0-2

Nästa match:

Clemensnäs: Brooklyn Tigers HF, borta, 27 november

Boden: Brooklyn Tigers HF, hemma, 30 november