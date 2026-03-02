Clemensnäs HC U18 vann i förlängningen mot Brooklyn Tigers UHF U18

Clemensnäs HC U18 vann med 5–4 efter förlängning

Linus Stenman gjorde två mål för Clemensnäs HC U18

Tredje raka segern för Clemensnäs HC U18

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Clemensnäs HC U18 avgöra den jämna matchen borta mot Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Slutresultatet blev 4–5 (2–0, 2–2, 0–2, 0–1). Stor matchhjälte 58 sekunder in i förlängningen blev Linus Stenman som stod för det avgörande målet.

Clemensnäs HC U18:s Linus Stenman tvåmålsskytt

Brooklyn Tigers UHF U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.58 slog Alfred Söderholm till på passning från Arvin Toshang och David Blanck. Efter 14.12 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Wilmer Nilsson fick träff assisterad av Lowe Englund.

Clemensnäs HC U18 reducerade dock till 2–1 genom Emil Isaksson efter 5.14 av perioden.

Brooklyn Tigers UHF U18 gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Olle Romfelt och Elis Lundborg.

Clemensnäs HC U18 gjorde 4–2 genom Linus Stenman efter 19.17 av perioden.

Julius Höglund Renling såg till att Clemensnäs HC U18 reducerade igen efter 3.52 i tredje perioden på pass av Emil Isaksson och Linus Stenman. 6.32 in i tredje perioden satte Emil Segerstedt pucken och kvitterade.

Stor matchhjälte för Clemensnäs HC U18 blev Linus Stenman som 58 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Emil Isaksson gjorde ett mål för Clemensnäs HC U18 och spelade dessutom fram till tre mål och Linus Stenman stod för tre poäng, varav två mål.

Med två omgångar kvar är Brooklyn Tigers UHF U18 sist i serien medan Clemensnäs HC U18 är på åttonde plats. Noteras kan att Brooklyn Tigers UHF U18 sedan den 7 februari har tappat fem placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Brooklyn Tigers UHF U18 och Clemensnäs HC U18 den här säsongen. Clemensnäs HC div 1 vann de två första mötena. Brooklyn Tigers UHF vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Brooklyn Tigers UHF U18 Lycksele SK U18 hemma på lördag 7 mars 13.00. Clemensnäs HC U18 möter Bodens HF U18 onsdag 4 mars 19.30 borta.

Brooklyn Tigers UHF U18–Clemensnäs HC U18 4–5 (2–0, 2–2, 0–2, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (1.58) Alfred Söderholm (Arvin Toshang, David Blanck), 2–0 (14.12) Wilmer Nilsson (Lowe Englund).

Andra perioden: 2–1 (25.14) Emil Isaksson (Emil Segerstedt, Alvin Majanen), 3–1 (25.36) Olle Romfelt (Frans Hellberg, Kevin Latvala), 4–1 (35.32) Elis Lundborg (Viktor Lindberg), 4–2 (39.17) Linus Stenman (Emil Isaksson, Arthur Bergwall).

Tredje perioden: 4–3 (43.52) Julius Höglund Renling (Emil Isaksson, Linus Stenman), 4–4 (46.32) Emil Segerstedt.

Förlängning: 4–5 (60.58) Linus Stenman (Emil Isaksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 0-1-4

Clemensnäs HC U18: 3-0-2

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Lycksele SK, hemma, 7 mars 13.00

Clemensnäs HC U18: Bodens HF, borta, 4 mars 19.30