Clemensnäs HC U18 tog hem segern mot Bodens HF U18 på hemmaplan

Clemensnäs HC U18 segrade mot Bodens HF U18 på hemmaplan i Kopparhallen i U18 division 1 norra A fortsättning herr. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på fredagen.

Brooklyn Tigers UHF U18 nästa för Clemensnäs HC U18

Emil Isaksson gjorde 1–0 till Clemensnäs HC U18 efter 18.21 efter förarbete av Tim Strandberg och Alvin Majanen.

Clemensnäs HC U18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Linus Stenman och Julius Höglund Renling.

Bodens HF U18 reducerade dock till 3–1 genom Isak Schylander med 2.48 kvar att spela av perioden.

Clemensnäs HC U18 punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.43 kvar att spela genom Karl Lundquist på passning från Emil Segerstedt.

Clemensnäs HC U18:s Emil Isaksson stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Clemensnäs HC U18 nu ligger på femte plats i tabellen och Bodens HF U18 är på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bodens HF vunnit.

I nästa match möter Clemensnäs HC U18 Brooklyn Tigers UHF U18 hemma på torsdag 5 februari 19.30. Bodens HF U18 möter Lycksele SK U18 söndag 1 februari 10.00 hemma.

Clemensnäs HC U18–Bodens HF U18 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (18.21) Emil Isaksson (Tim Strandberg, Alvin Majanen).

Andra perioden: 2–0 (32.26) Linus Stenman (Emil Isaksson, Julius Höglund Renling), 3–0 (36.55) Julius Höglund Renling (Linus Stenman, Emil Isaksson), 3–1 (37.12) Isak Schylander (Alex Lundberg).

Tredje perioden: 4–1 (58.17) Karl Lundquist (Emil Segerstedt).

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 5 februari 19.30

Bodens HF U18: Lycksele SK, hemma, 1 februari 10.00