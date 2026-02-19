Clemensnäs HC U18 bröt förlustsviten – vann mot Kalix U18

Clemensnäs HC U18-seger med 4–1 mot Kalix U18

Ville Renling matchvinnare för Clemensnäs HC U18

Andra segern för Clemensnäs HC U18

Efter fem förluster i rad för Clemensnäs HC U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr kom en ljusning. Borta mot Kalix U18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Part Arena slutade 1–4 (0–0, 1–2, 0–2).

Sunderby SK U18 nästa för Clemensnäs HC U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Kalix U18 gjorde 1–0 genom Linus Englund efter 12.28 i andra perioden.

Emil Isaksson och Ville Renling låg sen bakom vändningen till 1–2 för Clemensnäs HC U18.

4.47 in i tredje perioden slog Wilmer Lundmark till och ökade ledningen. Efter 15.46 nätade Vilgot Vesterlund framspelad av Ville Renling och Alexander Backman och ökade ledningen för Clemensnäs HC U18.

Ville Renling gjorde ett mål för Clemensnäs HC U18 och spelade fram till två mål.

Kalix U18 har två vinster och tre förluster och 18–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Clemensnäs HC U18 har en vinst och fyra förluster och 8–28 i målskillnad.

Resultatet innebär att Kalix U18 ligger kvar på tredje plats och Clemensnäs HC U18 sist, på nionde plats i tabellen. Noteras kan att Clemensnäs HC U18 sedan den 30 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Kalix U18 och Clemensnäs HC U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kalix HC vunnit.

Nästa motstånd för Kalix U18 är Lycksele SK U18. Lagen möts lördag 21 februari 15.00 i Swoosh Arena. Clemensnäs HC U18 tar sig an Sunderby SK U18 hemma lördag 28 februari 13.30.

Kalix U18–Clemensnäs HC U18 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Part Arena

Andra perioden: 1–0 (32.28) Linus Englund (Edwin Karlsson, Sebastian Lundholm), 1–1 (33.30) Emil Isaksson (Alvin Majanen, Ville Renling), 1–2 (35.51) Ville Renling (Emil Isaksson).

Tredje perioden: 1–3 (44.47) Wilmer Lundmark, 1–4 (55.46) Vilgot Vesterlund (Ville Renling, Alexander Backman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 2-0-3

Clemensnäs HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Kalix U18: Lycksele SK, borta, 21 februari 15.00

Clemensnäs HC U18: Sunderby SK div 1, hemma, 28 februari 13.30