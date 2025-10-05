Clemensnäs bröt tunga sviten mot Sundsvall

Clemensnäs segrade – 5–4 efter straffar

Max Hofverberg gjorde två mål för Clemensnäs

Clemensnäs nu elfte, Sundsvall på nionde plats

Det blev fem raka förluster i U18 regional norr herr för Clemensnäs. Men på söndagen hemma mot Sundsvall kom trendbrottet. Matchen i Kopparhallen slutade 5–4 (0–1, 2–2, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Elias Sitter gjorde 1–0 till Sundsvall efter bara 3.14 framspelad av Mikael Haga Jansson. Målet var Elias Sitters femte i U18 regional norr herr.

Sundsvall gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Axel Holmsten och Viktor Fagemo.

Clemensnäs reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Max Hofverberg och Casper Wahlberg i andra perioden. Efter 1.59 i tredje perioden gjorde Sundsvall 2–4 genom Ronaldo Nordlander.

Clemensnäs reducerade och kvitterade till 4–4 genom Noel Lindgren och Laurynas Stirna med knappt två minuter kvar att spela. Clemensnäs vann straffläggningen efter att Max Hofverberg satt den avgörande straffen.

Casper Wahlberg gjorde ett mål för Clemensnäs och två målgivande passningar.

Sundsvall ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Clemensnäs är på elfte plats.

I nästa omgång har Clemensnäs Sunderby borta i Sunderby Ishall, onsdag 8 oktober 19.30. Sundsvall spelar borta mot Modo Hockey U18 tisdag 7 oktober 19.00.

Clemensnäs–Sundsvall 5–4 (0–1, 2–2, 2–1, 0–0, 1–0)

U18 regional norr herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (3.14) Elias Sitter (Mikael Haga Jansson).

Andra perioden: 0–2 (23.57) Axel Holmsten (Petter Nymark, Charlie Ramsell), 0–3 (29.06) Viktor Fagemo (Charlie Ramsell, Elias Sitter), 1–3 (35.19) Max Hofverberg (Oskar Öhrvall, Casper Wahlberg), 2–3 (39.05) Casper Wahlberg (Oskar Öhrvall, Laurynas Stirna).

Tredje perioden: 2–4 (41.59) Ronaldo Nordlander (Petter Nymark), 3–4 (42.43) Noel Lindgren (Rasmus Grundberg, Casper Wahlberg), 4–4 (58.11) Laurynas Stirna (Kimi Broberg, Filip Grundström).

Straffar: 5–4 (65.00) Max Hofverberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 1-0-4

Sundsvall: 1-1-3

Nästa match:

Clemensnäs: Sunderby SK, borta, 8 oktober

Sundsvall: Modo Hockey, borta, 7 oktober