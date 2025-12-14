Clemensnäs bröt förlustsviten – vann mot Wings Arlanda

Clemensnäs segrade – 4–3 efter straffar

Hugo Zetterlund med två mål för Clemensnäs

Clemensnäs gjorde fyra raka mål

Efter åtta förluster i rad för Clemensnäs i hockeyettan norra kom en ljusning. Borta mot Wings Arlanda kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Pinbackshallen slutade 3–4 (3–0, 0–2, 0–1, 0–0, 0–1) efter straffar.

– Otroligt skönt att få vinna matchen de var viktigt för fortsättningen. Vi börjar matchen bra men några olyckliga situationer och ligger under men fantastiskt jobb av grabbarna och vi lyckas vända och vinna, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Wings Arlanda stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.31 i mitten av perioden.

Efter 7.22 i andra perioden slog Olle Karlsson till framspelad av Vilmer Holm och Kevin Kariander och reducerade åt Clemensnäs.

Efter 18.23 reducerade Clemensnäs Hugo Zetterlund på nytt på pass av Liam Lindström och Olle Karlsson.

17.36 in i tredje perioden fick Samuel Bergmark utdelning framspelad av Kevin Kariander och Vilmer Holm och kvitterade.

Clemensnäs vann straffläggningen efter att Hugo Zetterlund satt den avgörande straffen.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Wings Arlanda med 7–19 och Clemensnäs med 7–17 i målskillnad.

Wings Arlanda möter Borlänge i nästa match borta onsdag 17 december 19.00. Clemensnäs möter samma dag Örnsköldsvik Hockey borta.

Wings Arlanda–Clemensnäs 3–4 (3–0, 0–2, 0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (4.19) Olle Dahlman (Elliot Gille-Pettersson, Didrik Lif), 2–0 (8.15) Didrik Lif (Casper Löfström, Olle Dahlman), 3–0 (10.50) Casper Löfström (Oscar Sarhus, Viktor Greveback).

Andra perioden: 3–1 (27.22) Olle Karlsson (Vilmer Holm, Kevin Kariander), 3–2 (38.23) Hugo Zetterlund (Liam Lindström, Olle Karlsson).

Tredje perioden: 3–3 (57.36) Samuel Bergmark (Kevin Kariander, Vilmer Holm).

Straffar: 3–4 (65.00) Hugo Zetterlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 1-1-3

Clemensnäs: 1-0-4

Nästa match:

Wings Arlanda: Borlänge HF, borta, 17 december 19.00

Clemensnäs: Örnsköldsvik Hockey, borta, 17 december 19.00