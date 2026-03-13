Chicagos fina svit fortsätter mot Utah Mammoth

Chicago segrade – 3–2 efter förlängning

Connor Bedard avgjorde för Chicago

Andra raka segern för Chicago

Utah Mammoth är lite av ett drömmotstånd för Chicago. På fredagen vann Chicago på nytt – den här gången borta i Delta Center. Matchen i NHL slutade 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0) efter förlängning. Det var Chicagos fjärde raka seger mot Utah Mammoth.

Connor Bedard stod för Chicagos avgörande mål 3.57 in i förlängningen.

Vegas nästa för Chicago

Den första perioden slutade 0–0.

5.47 in i andra perioden gjorde Utah Mammoth 1–0 genom Dylan Guenther efter förarbete från Logan Cooley och Michail Sergatjov.

Frank Nazar och Tyler Bertuzzi gjorde att Chicago vände till underläget till ledning med 1–2.

Utah Mammoth kvitterade till 2–2 genom John-Jason Peterka i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Chicago 3.57 in i förlängningen blev Connor Bedard med det avgörande förlängningsmålet.

Det här betyder att Utah Mammoth ligger kvar på fjärde plats i Central division och Chicago sist, på åttonde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Utah Mammoth och Chicago den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Chicago Blackhawks vunnit.

I nästa match, söndag 15 mars möter Utah Mammoth Pittsburgh hemma i Delta Center 02.00 medan Chicago spelar borta mot Vegas 03.00.

Utah Mammoth–Chicago 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–1)

NHL, Delta Center

Andra perioden: 1–0 (25.47) Dylan Guenther (Logan Cooley, Michail Sergatjov).

Tredje perioden: 1–1 (42.18) Tyler Bertuzzi (Connor Bedard, Frank Nazar), 1–2 (49.17) Frank Nazar (Teuvo Teräväinen, Tyler Bertuzzi), 2–2 (53.45) John-Jason Peterka (Michael Carcone).

Förlängning: 2–3 (63.57) Connor Bedard (Alex Vlasic, Nick Lardis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-2-1

Chicago: 2-2-1

Nästa match:

Utah Mammoth: Pittsburgh Penguins, hemma, 15 mars 02.00

Chicago: Vegas Golden Knights, borta, 15 mars 03.00