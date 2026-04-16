Chicago vände underläge och vann

Chicago-seger med 5–2 mot San Jose

Louis Crevier gjorde två mål för Chicago

Ryan Greene matchvinnare för Chicago

Chicago låg under inför sista perioden i hemmamatchen i NHL mot San Jose. Men laget vände underläget och vann med 5–2 (0–1, 1–1, 4–0) i torsdagens match i United Center.

Louis Crevier tvåmålsskytt för Chicago

Mario Ferraro gav San Jose ledningen efter åtta minuter efter förarbete av Kiefer Sherwood.

Efter 5.17 i andra perioden nätade Michael Misa framspelad av Dmitrij Orlov och Kiefer Sherwood och gjorde 0–2. Chicagos Sam Rinzel gjorde 1–2 efter 19.30 på pass av Ryan Donato och Andre Burakovsky.

Chicago vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–2 till 5–2 i tredje perioden. Därmed tog laget en säker seger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Chicago–San Jose 5–2 (0–1, 1–1, 4–0)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (8.09) Mario Ferraro (Kiefer Sherwood).

Andra perioden: 0–2 (25.17) Michael Misa (Dmitrij Orlov, Kiefer Sherwood), 1–2 (39.30) Sam Rinzel (Ryan Donato, Andre Burakovsky).

Tredje perioden: 2–2 (43.51) Louis Crevier (Connor Bedard), 3–2 (48.35) Ryan Greene (Ethan Del Mastro, Andre Burakovsky), 4–2 (50.32) Louis Crevier (Tyler Bertuzzi), 5–2 (54.44) Nick Lardis (Connor Bedard, Wyatt Kaiser).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-0-4

San Jose: 1-1-3

Nästa match:

San Jose: Winnipeg Jets, borta, 17 april 02.00