Chicago imponerade – höll nollan och vann

Chicago-seger med 2–0 mot Winnipeg

Jason Dickinson avgjorde för Chicago

Andra förlusten i rad för Winnipeg

Chicago vann på hemmaplan mot Winnipeg i NHL i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Chicago hade sex raka förluster mot Winnipeg inför tisdagens match.

Carolina nästa för Chicago

Den första perioden slutade mållös.

13.21 in i andra perioden gjorde Chicago 1–0. Målskytt var Jason Dickinson framspelad av Ryan Donato och Alex Vlasic.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 1.20 kvar att spela genom Connor Bedard med assist av Ilja Michejev och Alex Vlasic. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

När lagen möttes senast vann Winnipeg med 6–3.

I nästa omgång har Chicago Carolina borta i Lenovo Center, fredag 23 januari 01.00. Winnipeg spelar hemma mot St Louis onsdag 21 januari 02.00.

Chicago–Winnipeg 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

NHL, United Center

Andra perioden: 1–0 (33.21) Jason Dickinson (Ryan Donato, Alex Vlasic).

Tredje perioden: 2–0 (58.40) Connor Bedard (Ilja Michejev, Alex Vlasic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-0-3

Winnipeg: 3-1-1

Nästa match:

Chicago: Carolina Hurricanes, borta, 23 januari 01.00

Winnipeg: St Louis Blues, hemma, 21 januari 02.00