Chicago höll nollan och tog stark seger mot Utah Mammoth

Seger för Chicago med 4–0 mot Utah Mammoth

Chicagos Teuvo Teräväinen tvåmålsskytt

Chicago höll nollan

Fyra mål framåt och hållen nolla. Chicago tog en stabil seger på bortaplan mot Utah Mammoth i NHL. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–2, 0–1).

Det här var Chicagos femte nolla den här säsongen.

Tidigare under dagen förlorade Chicago på hemmaplan mot Colorado med 1–3.

Teuvo Teräväinen tvåmålsskytt för Chicago

Chicago tog ledningen efter 19.05 genom Teuvo Teräväinen på passning från Tyler Bertuzzi.

Efter 11.38 i andra perioden slog Nick Foligno till och gjorde 0–2. Landon Slaggert gjorde dessutom 0–3 efter 13.07 framspelad av Oliver Moore och Artjom Levsjunov.

Efter 1.25 i tredje perioden gjorde Teuvo Teräväinen också 0–4 efter förarbete från Alex Vlasic och Connor Murphy.

Säsongens första möte lagen emellan vann Chicago med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 4 mars. Då möter Utah Mammoth Washington i Capital One Arena 01.00. Chicago tar sig an Winnipeg borta 02.00.

Utah Mammoth–Chicago 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

NHL, Delta Center

Första perioden: 0–1 (19.05) Teuvo Teräväinen (Tyler Bertuzzi).

Andra perioden: 0–2 (31.38) Nick Foligno, 0–3 (33.07) Landon Slaggert (Oliver Moore, Artjom Levsjunov).

Tredje perioden: 0–4 (41.25) Teuvo Teräväinen (Alex Vlasic, Connor Murphy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

Chicago: 2-0-3

Nästa match:

Utah Mammoth: Washington Capitals, borta, 4 mars 01.00

Chicago: Winnipeg Jets, borta, 4 mars 02.00