Chicago bröt tuffa sviten med 6–3 mot San Jose

Chicago vann med 6–3 mot San Jose

Det blev fem raka nederlag i NHL för Chicago. Men på tisdagen hemma mot San Jose kom trendbrottet. Matchen i United Center slutade 6–3 (1–0, 4–2, 1–1).

Chicago tog ledningen efter 7.00 genom Connor Bedard efter förarbete av Teuvo Teräväinen och Tyler Bertuzzi.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

San Jose reducerade igen efter 2.13 i tredje perioden genom Shakir Mukhamadullin framspelad av Philipp Kurashev och Vincent Desharnais. 14.41 in i tredje perioden fick Ryan Donato utdelning återigen på pass av Ilja Michejev och Connor Murphy och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Ryan Donato gjorde två mål för Chicago och spelade dessutom fram till två mål och Ilja Michejev stod för ett mål och tre assists.

Chicago ligger på sjätte plats i Central division efter matchen medan San Jose är på sjätte plats i Pacific division.

Torsdag 5 februari spelar Chicago borta mot Columbus 01.00 och San Jose mot Colorado borta 03.00 i Ball Arena.

Chicago–San Jose 6–3 (1–0, 4–2, 1–1)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (7.00) Connor Bedard (Teuvo Teräväinen, Tyler Bertuzzi).

Andra perioden: 2–0 (22.14) Connor Murphy (Matt Grzelcyk, Ryan Donato), 3–0 (29.35) Ryan Donato (Ilja Michejev, Jason Dickinson), 4–0 (30.36) Sam Rinzel (Ilja Michejev), 4–1 (32.05) Will Smith (Macklin Celebrini, Collin Graf), 5–1 (32.41) Ilja Michejev (Jason Dickinson, Ryan Donato), 5–2 (35.11) Macklin Celebrini (Tyler Toffoli).

Tredje perioden: 5–3 (42.13) Shakir Mukhamadullin (Philipp Kurashev, Vincent Desharnais), 6–3 (54.41) Ryan Donato (Ilja Michejev, Connor Murphy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-1-3

San Jose: 2-1-2

Nästa match:

Chicago: Columbus Blue Jackets, borta, 5 februari 01.00

San Jose: Colorado Avalanche, borta, 5 februari 03.00