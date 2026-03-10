Chicago avgjorde i förlängningen mot Utah Mammoth

Chicago vann med 3–2 efter förlängning

Frank Nazar matchvinnare för Chicago

Chicagos 24:e seger

Matchen mellan Chicago och Utah Mammoth i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0).

Frank Nazar blev matchhjälte för Chicago med sitt mål i förlängningen.

Utah Mammoth nästa för Chicago

Utah Mammoth tog ledningen i första perioden genom Barrett Hayton.

Chicago kvitterade till 1–1 genom Andrew Mangiapane efter 13.46.

Utah Mammoth tog ledningen på nytt genom Dylan Guenther efter 16.26 i matchen.

Efter 15.35 i andra perioden slog Andre Burakovsky till framspelad av Connor Bedard och Ryan Greene och kvitterade för Chicago.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 2.36 innan Chicago också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Frank Nazar, på pass av Teuvo Teräväinen och Connor Bedard.

I tabellen innebär det här att Chicago nu ligger på sjunde plats i Central division. Utah Mammoth är på fjärde plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Chicago Blackhawks vunnit.

I nästa omgång har Chicago Utah Mammoth borta i Delta Center, fredag 13 mars 02.00. Utah Mammoth spelar borta mot Minnesota onsdag 11 mars 01.00.

Chicago–Utah Mammoth 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (9.43) Barrett Hayton (Nick DeSimone, Ian Cole), 1–1 (13.46) Andrew Mangiapane (Ryan Donato, Ilja Michejev), 1–2 (16.26) Dylan Guenther (Clayton Keller, Nick Schmaltz).

Andra perioden: 2–2 (35.35) Andre Burakovsky (Connor Bedard, Ryan Greene).

Förlängning: 3–2 (62.36) Frank Nazar (Teuvo Teräväinen, Connor Bedard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-2-1

Utah Mammoth: 3-1-1

Nästa match:

Chicago: Utah Mammoth, borta, 13 mars 02.00

Utah Mammoth: Minnesota Wild, borta, 11 mars 01.00