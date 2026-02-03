Chanslösa senast – men nu kunde Rydaholm besegra Gislaved

Seger för Rydaholm med 8–6 mot Gislaved

Eric Strid avgjorde för Rydaholm

Andra raka segern för Rydaholm

När Rydaholm och Gislaved senast gjorde upp var Gislaved klart bättre och vann med hela 15–1. På tisdagen tog Rydaholm revansch genom att vinna med 8–6 (2–2, 3–2, 3–2) på hemmaplan i U20 Div 1 C syd vår herr.

Rydaholm–Gislaved – mål för mål

Gislaved tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut.

Rydaholm reducerade och kvitterade till 2–2 genom Melwin Jonasson och Melvin Karlsson.

Rydaholm dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 5–4.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 8–6.

Gislaveds Sigge Bjelke stod för fem poäng, varav två mål. Eric Strid gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Rydaholm, Noah Frigert hade tre assists och Melvin Karlsson gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Rydaholm har tre segrar och två förluster och 20–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gislaved har två vinster och tre förluster och 32–24 i målskillnad.

Det här betyder att Rydaholm är kvar på femte plats och Gislaved stannar på fjärde plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Rydaholm och Gislaved den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Gislaveds SK vunnit.

I nästa omgång har Rydaholm Nässjö hemma i Talavidshallen, lördag 14 februari 14.00. Gislaved spelar hemma mot Kalmar lördag 7 februari 14.30.

Rydaholm–Gislaved 8–6 (2–2, 3–2, 3–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (0.29) Kevin Olsson (Sigge Bjelke), 0–2 (1.30) Sigge Bjelke, 1–2 (2.56) Melwin Jonasson (Melker Elf), 2–2 (15.31) Melvin Karlsson (Noah Frigert, Olle Magnusson).

Andra perioden: 3–2 (20.29) Petter Ederström (Melwin Jonasson, Eric Strid), 4–2 (25.30) Herman Karlsson (Eric Strid, Johan Karlberg), 4–3 (34.50) Douglas Lindberg (Sixten Bjurbäck, Sigge Bjelke), 5–3 (36.56) Walle Esbjörnsson (Noah Frigert, Melvin Karlsson), 5–4 (37.38) Sigge Bjelke (Douglas Lindberg).

Tredje perioden: 5–5 (45.33) Sixten Bjurbäck (Sigge Bjelke), 5–6 (48.31) Alexander Aune, 6–6 (51.44) Melker Elf (Melvin Karlsson, Vilgot Andersson), 7–6 (54.34) Eric Strid (Moltas Tingskog), 8–6 (59.46) Moltas Tingskog (Noah Frigert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rydaholm: 3-0-2

Gislaved: 2-0-3

Nästa match:

Rydaholm: Nässjö HC, hemma, 14 februari 14.00

Gislaved: Kalmar HC, hemma, 7 februari 14.30