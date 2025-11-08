Chanslösa senast – men nu kunde Hovås besegra Hisingen

Hovås-seger med 8–7 mot Hisingen

John Halling med två mål för Hovås

Wille Horner matchvinnare för Hovås

När Hovås och Hisingen senast gjorde upp var Hisingen klart bättre och vann med hela 14–3. På lördagen tog Hovås revansch genom att vinna med 8–7 (2–1, 3–2, 3–4) på hemmaplan i U20 division 1 A syd herr.

Segermålet för Hovås stod Wille Horner för 18.33 in i tredje perioden.

Hovås dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Hovås inledde andra perioden med att göra 3–1 genom John Halling innan Hisingen svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Theo Almqvist för framspelad av Joel Lundqvist och Filip Gustavsson efter 7.00.

I slutminuterna var det dock Hovås som tog greppet. Kevin Hammarström gjorde 4–3 efter 13.59, innan Elias Gianello satte 5–3 efter 17.52. Hisingen gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 5–3 till ledning med 5–6 inom bara 3.28.

Därefter fixade Hovås Wilhelm Nyström och John Halling att laget vände underläge till ledning med 7–6.

Hisingen kvitterade till 7–7 genom Igor Dashevskyi med knappt fyra minuter kvar att spela. Målet kom med 3.30 kvar att spela.

Hovås kunde dock avgöra till 8–7 med 1.27 kvar av matchen genom Wille Horner.

Hisingens Joel Lundqvist hade tre assists och Filip Gustavsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. John Halling stod för tre poäng, varav två mål för Hovås.

Det här var Hovås andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hisingens andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Hisingens IK med 14–3.

I nästa omgång har Hovås Kållered borta i Kållereds Ishall, tisdag 11 november 19.30. Hisingen spelar hemma mot Mölndal Hockey U20 torsdag 13 november 19.40.

Hovås–Hisingen 8–7 (2–1, 3–2, 3–4)

U20 division 1 A syd herr, Askims Ishall

Första perioden: 1–0 (1.44) Nikolass Grozovs (Elias Gianello, Oscar Calais), 1–1 (16.34) Olof Lagerlöf (Isak Krans), 2–1 (17.39) Philip Hamilton (Carl Virdung Borén).

Andra perioden: 3–1 (20.51) John Halling (Philip Hamilton, Julian Björk), 3–2 (22.54) Olof Lagerlöf (Linus Lövgren, Philip Seth), 3–3 (27.00) Theo Almqvist (Joel Lundqvist, Filip Gustavsson), 4–3 (33.59) Kevin Hammarström (Erik Hammarström, Albin Blohm), 5–3 (37.52) Elias Gianello (Oliver Pettersson).

Tredje perioden: 5–4 (41.17) Filip Gustavsson (Joel Lundqvist, Joakim Tornberg), 5–5 (41.45) Joakim Tornberg (Filip Gustavsson, Joel Lundqvist), 5–6 (44.45) Philip Jarvind (Love Henriksson, Lukas Stahl), 6–6 (45.39) John Halling (Lucas Forsmark, Buster Fondin), 7–6 (52.23) Wilhelm Nyström (John Halling), 7–7 (56.30) Igor Dashevskyi (Theo Almqvist, Isak Krans), 8–7 (58.33) Wille Horner (Lucas Forsmark, Julian Björk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 2-0-3

Hisingen: 3-0-2

Nästa match:

Hovås: Kållered, borta, 11 november

Hisingen: IF Mölndal Hockey, hemma, 13 november