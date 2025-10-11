Casper Kjölmoen i form när Luleå vann mot Östersund

Luleå vann med 6–2 mot Östersund

Luleås femte seger på de senaste sex matcherna

Luleås Casper Kjölmoen tvåmålsskytt

Bortalaget Luleå tog hem de tre poängen efter seger mot Östersund i U18 regional norr herr. 2–6 (0–2, 1–1, 1–3) slutade lördagens match.

Segern var Luleås femte på de senaste sex matcherna.

Mille Huuva matchvinnare för Luleå

Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 8.04 i andra perioden ökade Luleå på till 0–3 genom Mille Huuva.

Östersund reducerade dock till 1–3 genom Sigge Forsell efter 13.52 av perioden. 2.47 in i tredje perioden nätade Luleås Benjamin Nyström och ökade ledningen.

4.49 in i perioden slog Oscar Sandgren till framspelad av Malte Hoglert och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Östersund.

Efter 10.33 slog Casper Kjölmoen till återigen framspelad av Melvin Wande och ökade ledningen för Luleå.

Efter 14.53 gjorde Mille Björk mål på pass av Jan Rejthar och Veeti Virta och ökade ledningen för Luleå. 2–6-målet blev matchens sista.

Luleås Melvin Wande hade tre assists.

Söndag 12 oktober spelar Östersund borta mot Timrå IK U18 14.30 och Luleå mot Sundsvall borta 12.15 i Brandcode Center.

Östersund–Luleå 2–6 (0–2, 1–1, 1–3)

U18 regional norr herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (0.14) Casper Kjölmoen (Melvin Wande, Edvin Grimståhl), 0–2 (9.32) Jesse Suopanki (Benjamin Nyström, Melvin Wande).

Andra perioden: 0–3 (28.04) Mille Huuva (Mille Björk), 1–3 (33.52) Sigge Forsell (Neo Bergman, Max Hansson).

Tredje perioden: 1–4 (42.47) Benjamin Nyström, 2–4 (44.49) Oscar Sandgren (Malte Hoglert), 2–5 (50.33) Casper Kjölmoen (Melvin Wande), 2–6 (54.53) Mille Björk (Jan Rejthar, Veeti Virta).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersund: 3-0-2

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Östersund: Timrå IK, borta, 12 oktober

Luleå: IF Sundsvall Hockey, borta, 12 oktober