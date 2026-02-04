Carolinas Seth Jarvis tvåmålsskytt i segern mot Ottawa

Carolina vann med 4–3 mot Ottawa

Carolina vann mot gästande Ottawa i NHL. 4–3 (1–1, 2–1, 1–1) slutade onsdagens match.

Segern var Carolinas fjärde på de senaste fem matcherna.

Jordan Staal bakom Carolinas seger

Stephen Halliday gjorde 1–0 till Ottawa efter bara 2.46 efter förarbete av Jordan Spence och Lars Eller. Efter 17.49 kvitterade Carolina när Sebastian Aho fick träff framspelad av K’Andre Miller.

Carolina startade också andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Seth Jarvis innan Ottawa svarade och gjorde 3–2 genom Tim Stützle.

4.57 in i tredje perioden nätade Ottawas Jake Sanderson på pass av Drake Batherson och Dylan Cozens och kvitterade. 14.53 in i perioden satte Jordan Staal pucken framspelad av Nikolaj Ehlers och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Carolinas Sebastian Aho stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Carolina med 19–14 och Ottawa med 22–10 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina med 4–1.

Carolina möter NY Rangers i nästa match borta fredag 6 februari 01.00. Ottawa möter samma dag Philadelphia borta.

Carolina–Ottawa 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (2.46) Stephen Halliday (Jordan Spence, Lars Eller), 1–1 (17.49) Sebastian Aho (K’Andre Miller).

Andra perioden: 2–1 (32.39) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov, Sebastian Aho), 3–1 (35.41) Seth Jarvis (Sebastian Aho), 3–2 (36.21) Tim Stützle (Jake Sanderson, Dylan Cozens).

Tredje perioden: 3–3 (44.57) Jake Sanderson (Drake Batherson, Dylan Cozens), 4–3 (54.53) Jordan Staal (Nikolaj Ehlers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-1-0

Ottawa: 4-0-1

Nästa match:

Carolina: New York Rangers, borta, 6 februari 01.00

Ottawa: Philadelphia Flyers, borta, 6 februari 01.00