Carolinas segerrad mot New Jersey intakt

Carolina-seger med 4–1 mot New Jersey

Andrej Svetjnikov tremålsskytt för Carolina

Andra raka segern för Carolina

New Jersey är lite av ett drömmotstånd för Carolina. På söndagen vann Carolina på nytt – den här gången borta i Prudential Center. Matchen i NHL slutade 4–1 (0–0, 2–0, 2–1). Det var Carolinas femte raka seger mot New Jersey.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 13.12 in i andra perioden som Carolina tog ledningen genom Andrej Svetjnikov med assist av Sebastian Aho. Efter 14.09 i andra perioden nätade Andrej Svetjnikov återigen framspelad av Sebastian Aho och Sean Walker och gjorde 0–2.

4.27 in i tredje perioden nätade New Jerseys Timo Meier på pass av Cody Glass och Dougie Hamilton och reducerade. Fler mål än så blev det inte för New Jersey. 8.33 in i perioden slog Jackson Blake till på pass av Nikolaj Ehlers och K’Andre Miller och ökade ledningen. Efter 15.52 slog Andrej Svetjnikov till på nytt framspelad av Sebastian Aho och Seth Jarvis och ökade ledningen för Carolina.

Carolinas Sebastian Aho hade tre assists och Andrej Svetjnikov gjorde tre mål.

New Jersey har två vinster och tre förluster och 13–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Carolina har tre vinster och två förluster och 19–11 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Carolina Hurricanes vunnit.

I nästa match möter New Jersey Calgary borta på tisdag 20 januari 03.00. Carolina möter Buffalo måndag 19 januari 19.30 hemma.

New Jersey–Carolina 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)

NHL, Prudential Center

Andra perioden: 0–1 (33.12) Andrej Svetjnikov (Sebastian Aho), 0–2 (34.09) Andrej Svetjnikov (Sebastian Aho, Sean Walker).

Tredje perioden: 1–2 (44.27) Timo Meier (Cody Glass, Dougie Hamilton), 1–3 (48.33) Jackson Blake (Nikolaj Ehlers, K’Andre Miller), 1–4 (55.52) Andrej Svetjnikov (Sebastian Aho, Seth Jarvis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

Carolina: 3-1-1

Nästa match:

New Jersey: Calgary Flames, borta, 20 januari 03.00

Carolina: Buffalo Sabres, hemma, 19 januari 19.30