Carolina vann toppmötet mot Winnipeg med 4–3

Carolina segrade – 4–3 mot Winnipeg

Jordan Staal med två mål för Carolina

Andrej Svetjnikov avgjorde för Carolina

Carolina tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Winnipeg i NHL på lördagen med 4–3 (1–2, 2–0, 1–1). En viktig seger i toppen av tabellen.

Jordan Staal gjorde två mål för Carolina

Carolina tog ledningen i början av första perioden genom Jordan Staal.

Josh Morrissey och Gabriel Vilardi såg till att Winnipeg vände till ledning med 2–1.

Redan efter 3.08 i andra perioden kvitterade Carolina på nytt genom Jordan Staal.

Carolina gjorde också 2–3 efter 6.45 i andra perioden när Seth Jarvis fick träff på pass av Sebastian Aho och K’Andre Miller.

3.18 in i tredje perioden satte Andrej Svetjnikov pucken framspelad av Nikolaj Ehlers och Sebastian Aho och ökade ledningen.

4.10 in i perioden nätade Winnipegs Gabriel Vilardi återigen på pass av Kyle Connor och reducerade. Men mer än så orkade Winnipeg inte med.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Winnipeg med 20–17 och Carolina med 17–15 i målskillnad. Det här var Winnipegs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Carolinas sjunde uddamålsseger.

Den 28 november möts lagen återigen, då i PNC Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 23 november. Då möter Winnipeg Minnesota i Bell MTS Place 22.00. Carolina tar sig an Buffalo borta 19.00.

Winnipeg–Carolina 3–4 (2–1, 0–2, 1–1)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 0–1 (0.16) Jordan Staal (Jordan Martinook), 1–1 (3.46) Josh Morrissey (Mark Scheifele, Dylan Demelo), 2–1 (9.02) Gabriel Vilardi (Cole Perfetti).

Andra perioden: 2–2 (23.08) Jordan Staal, 2–3 (26.45) Seth Jarvis (Sebastian Aho, K’Andre Miller).

Tredje perioden: 2–4 (43.18) Andrej Svetjnikov (Nikolaj Ehlers, Sebastian Aho), 3–4 (44.10) Gabriel Vilardi (Kyle Connor).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-0-2

Carolina: 3-2-0

Nästa match:

Winnipeg: Minnesota Wild, hemma, 23 november

Carolina: Buffalo Sabres, borta, 23 november