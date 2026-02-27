Carolina vann toppmötet mot Tampa Bay

Carolina segrade – 5–4 mot Tampa Bay

Carolinas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sebastian Aho avgjorde för Carolina

Det var två topplag som möttes i NHL på fredagen. Och det slutade med seger för Carolina, som besegrade Tampa Bay hemma med 5–4 (3–2, 1–2, 1–0).

Resultatet betyder att serieledande Carolina tog fjärde segern i följd och att Tampa Bay samtidigt förlorade efter sex segrar i rad.

Carolina–Tampa Bay – mål för mål

I första perioden var det Carolina som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Tampa Bay kvitterade också till 3–3 genom Dominic James i början av andra perioden i andra perioden.

Carolina gjorde 4–3 genom Seth Jarvis efter 7.21.

Tampa Bay gjorde 4–4 genom Brayden Point efter 14.02 av perioden.

7.17 in i tredje perioden fick Sebastian Aho utdelning på pass av Seth Jarvis och Andrej Svetjnikov och avgjorde matchen. 5–4-målet blev matchens sista.

Tampa Bays Jake Guentzel hade tre assists.

När lagen möttes senast vann Tampa Bay med 6–4.

Söndag 1 mars 01.00 möter Carolina Detroit hemma i Lenovo Center medan Tampa Bay spelar hemma mot Buffalo.

Carolina–Tampa Bay 5–4 (3–2, 1–2, 1–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (1.43) Nikolaj Ehlers (K’Andre Miller, Jordan Martinook), 2–0 (2.56) Logan Stankoven (Taylor Hall, Jalen Chatfield), 3–0 (6.41) Taylor Hall (Jackson Blake, Logan Stankoven), 3–1 (16.30) Brandon Hagel (Scott Sabourin, Jake Guentzel), 3–2 (17.05) Nikita Kutjerov (Brayden Point, JJ Moser).

Andra perioden: 3–3 (21.58) Dominic James (Jake Guentzel, Ryan McDonagh), 4–3 (27.21) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov), 4–4 (34.02) Brayden Point (Jake Guentzel, Darren Raddysh).

Tredje perioden: 5–4 (47.17) Sebastian Aho (Seth Jarvis, Andrej Svetjnikov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-1-0

Tampa Bay: 4-0-1

Nästa match:

Carolina: Detroit Red Wings, hemma, 1 mars 01.00

Tampa Bay: Buffalo Sabres, hemma, 1 mars 01.00