Carolina vann toppmötet mot Boston

Seger för Carolina med 3–1 mot Boston

Mark Jankowski matchvinnare för Carolina

Riley Tufte gjorde målet för Boston

Carolina besegrade Boston borta i den seriefinalen med 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) i NHL på tisdagen.

Minnesota nästa för Carolina

Den första perioden slutade mållös. Jordan Staal gjorde 1–0 till Carolina 8.25 in i andra perioden på pass av Joel Nystrom.

Efter 13.34 i andra perioden nätade Mark Jankowski framspelad av Taylor Hall och Sean Walker och gjorde 0–2. 17.28 in i tredje perioden nätade Carolinas Taylor Hall på pass av Joel Nystrom och ökade ledningen.

Riley Tufte stod för målet när Boston reducerade till 1–3 med tio sekunder kvar att spela assisterad av Michael Eyssimont och Henri Jokiharju. Men mer än så orkade Boston inte med.

När lagen senast möttes vann Boston Bruins med 2–1.

I nästa match, torsdag 20 november möter Boston Anaheim Ducks borta i Honda Center 04.00 medan Carolina spelar borta mot Minnesota 03.30.

Boston–Carolina 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

NHL, TD Garden

Andra perioden: 0–1 (28.25) Jordan Staal (Joel Nystrom), 0–2 (33.34) Mark Jankowski (Taylor Hall, Sean Walker).

Tredje perioden: 0–3 (57.28) Taylor Hall (Joel Nystrom), 1–3 (59.50) Riley Tufte (Michael Eyssimont, Henri Jokiharju).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-0-2

Carolina: 3-1-1

Nästa match:

Boston: Anaheim Ducks, borta, 20 november

Carolina: Minnesota Wild, borta, 20 november