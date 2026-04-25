Carolina vann matchserien mot Ottawa

Carolina vann med 4–2 mot Ottawa

Segern på bortaplan i fjärde matchen med 4–2 (0–0, 1–1, 3–1) gör att Carolina har vunnit matchserien mot Ottawa i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Carolina vann serien med 4-0.

Efter 35 minuters spel gjorde Carolina 0–1. Efter 17.08 i andra perioden nätade Drake Batherson på pass av Tim Stützle och Carter Yakemchuk och kvitterade för Ottawa.

Carolina tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.10 genom Logan Stankoven och gick upp till 1–3 innan Ottawa svarade.

Ottawa–Carolina 2–4 (0–0, 1–1, 1–3)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Canadian Tire Centre

Andra perioden: 0–1 (35.15) Taylor Hall (Mark Jankowski, Eric Robinson), 1–1 (37.08) Drake Batherson (Tim Stützle, Carter Yakemchuk).

Tredje perioden: 1–2 (49.10) Logan Stankoven (K’Andre Miller, Taylor Hall), 1–3 (57.38) Sebastian Aho (Seth Jarvis, Sean Walker), 2–3 (58.09) Dylan Cozens (Drake Batherson, Claude Giroux), 2–4 (58.45) Sebastian Aho (Seth Jarvis, Jalen Chatfield).

Utvisningar, Ottawa: 7×2 min. Carolina: 11×2 min.

Slutresultat i serien: Ottawa–Carolina 0–4 (bäst av 7)