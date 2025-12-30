Carolina vann i förlängningen mot NY Rangers

Carolina segrade – 3–2 efter förlängning

Jackson Blake avgjorde för Carolina

Andra raka segern för Carolina

Matchen i NHL mellan hemmalaget Carolina och gästande NY Rangers var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Carolina spikade segerresultatet, 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0). Jackson Blake gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Carolina.

Pittsburgh nästa för Carolina

NY Rangers började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.39 slog Vladislav Gavrikov till assisterad av Artemi Panarin och Vincent Trocheck.

Efter 15.57 kvitterade Carolina när Sebastian Aho slog till efter förarbete av Alexander Nikisjin och Nikolaj Ehlers.

Efter 13.00 i andra perioden nätade Jonny Brodzinski på pass av Sam Carrick och Matthew Robertson och gav NY Rangers ledningen.

9.11 in i tredje perioden nätade Carolinas Jordan Martinook framspelad av Jalen Chatfield och K’Andre Miller och kvitterade.

Stor matchhjälte för Carolina blev Jackson Blake som 4.47 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 31 december. Då möter Carolina Pittsburgh i PPG PAINTS Arena 01.00. NY Rangers tar sig an Washington borta 18.30.

Carolina–NY Rangers 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (1.39) Vladislav Gavrikov (Artemi Panarin, Vincent Trocheck), 1–1 (15.57) Sebastian Aho (Alexander Nikisjin, Nikolaj Ehlers).

Andra perioden: 1–2 (33.00) Jonny Brodzinski (Sam Carrick, Matthew Robertson).

Tredje perioden: 2–2 (49.11) Jordan Martinook (Jalen Chatfield, K’Andre Miller).

Förlängning: 3–2 (64.47) Jackson Blake (Sebastian Aho, Nikolaj Ehlers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-1-2

NY Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Carolina: Pittsburgh Penguins, borta, 31 december 01.00

NY Rangers: Washington Capitals, borta, 31 december 18.30