Carolina starkast – vann i förlängningen mot Toronto

Carolina vann med 4–3 efter förlängning

Alexander Nikisjin matchvinnare för Carolina

Andra raka segern för Carolina

Matchen mellan Toronto och Carolina i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–1, 3–1, 0–1, 1–0).

Matchhjälte blev Alexander Nikisjin, som gjorde det avgörande målet 41 sekunder in i förlängningen.

Toronto–Carolina – mål för mål

Dakota Joshua gjorde 1–0 till Toronto efter elva minuter på pass av Benoit-Olivier Groulx och Matias Maccelli.

Jordan Staal och Eric Robinson gjorde att Carolina vände till underläget till ledning med 1–2.

Toronto kvitterade till 2–2 genom John Tavares i andra perioden.

Carolina tog ledningen på nytt genom K’Andre Miller efter 17.40.

13.50 in i tredje perioden fick William Nylander utdelning på pass av Matias Maccelli och kvitterade.

I förlängningen tog det 41 sekunder innan Carolina avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Alexander Nikisjin, framspelad av Seth Jarvis och Sebastian Aho.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Carolina möter Pittsburgh borta i PPG PAINTS Arena söndag 22 mars 20.00.

Toronto–Carolina 3–4 (1–0, 1–3, 1–0, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (11.48) Dakota Joshua (Benoit-Olivier Groulx, Matias Maccelli).

Andra perioden: 1–1 (25.57) Jordan Staal (Seth Jarvis, Sebastian Aho), 1–2 (32.35) Eric Robinson, 2–2 (33.47) John Tavares (Calle Järnkrok, Jake McCabe), 2–3 (37.40) K’Andre Miller.

Tredje perioden: 3–3 (53.50) William Nylander (Matias Maccelli).

Förlängning: 3–4 (60.41) Alexander Nikisjin (Seth Jarvis, Sebastian Aho).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-2-1

Carolina: 3-0-2

Nästa match:

Carolina: Pittsburgh Penguins, borta, 22 mars 20.00