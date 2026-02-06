Carolina starkare än NY Rangers – höll nollan och vann

Carolina segrade – 2–0 mot NY Rangers

Carolinas femte seger på de senaste sex matcherna

Andrej Svetjnikov matchvinnare för Carolina

Carolina höll nollan när laget vann på bortaplan mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–0, 0–1).

Segern var Carolinas femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att NY Rangers nu har fyra förluster i rad.

NY Rangers–Carolina – mål för mål

Carolina tog ledningen efter 6.26 genom Andrej Svetjnikov efter förarbete av Mark Jankowski.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 54 sekunder kvar att spela genom Jordan Staal efter förarbete från Nikolaj Ehlers och Jackson Blake. 0–2-målet blev matchens sista.

Det här var fjärde mötet mellan NY Rangers och Carolina den här säsongen. Carolina Hurricanes har tagit två segrar före den här matchen. New York Rangers vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, fredag 27 februari möter NY Rangers Philadelphia hemma i Madison Square Garden 02.00 medan Carolina spelar hemma mot Tampa Bay 01.00.

NY Rangers–Carolina 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (6.26) Andrej Svetjnikov (Mark Jankowski).

Tredje perioden: 0–2 (59.06) Jordan Staal (Nikolaj Ehlers, Jackson Blake).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-0-4

Carolina: 4-1-0

Nästa match:

NY Rangers: Philadelphia Flyers, hemma, 27 februari 02.00

Carolina: Tampa Bay Lightning, hemma, 27 februari 01.00